Мишустин заявил, что правительство России будет расширять перечень мер поддержки во время пандемии коронавируса
Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство России будет расширять перечень мер поддержки предпринимателей. Идет постоянный мониторинг ситуации, на основании полученных данных в правительстве будут менять существующий перечень мер поддержки.
- Правительство России в ежедневном режиме принимает меры по минимизации негативного влияния пандемии на граждан и бизнес. В текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти,- приводит слова главы правительства ТАСС.
О необходимости оказать поддержку гражданам и компаниям в условиях пандемии коронавируса 25 марта заявил президент Владимир Путин. Он предложил ввести "кредитные каникулы" для тех, кто лишился 30 процентов дохода, оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, дать полугодовую отсрочку по налогам, кроме НДС, ввести шестимесячный мораторий на банкротство и взыскание штрафов.
Михаил Мишустин ранее заявил, что власти поддержат в первую очередь пострадавшие отрасли, среди них транспортная, а также сфера туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU