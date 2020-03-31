Мишустин заявил, что правительство России будет расширять перечень мер поддержки во время пандемии коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T13:46:56+03:00

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Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство России будет расширять перечень мер поддержки предпринимателей. Идет постоянный мониторинг ситуации, на основании полученных данных в правительстве будут менять существующий перечень мер поддержки.

- Правительство России в ежедневном режиме принимает меры по минимизации негативного влияния пандемии на граждан и бизнес. В текущих условиях важна тесная координация всех ветвей власти,- приводит слова главы правительства ТАСС.

О необходимости оказать поддержку гражданам и компаниям в условиях пандемии коронавируса 25 марта заявил президент Владимир Путин. Он предложил ввести "кредитные каникулы" для тех, кто лишился 30 процентов дохода, оказать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, дать полугодовую отсрочку по налогам, кроме НДС, ввести шестимесячный мораторий на банкротство и взыскание штрафов.

Михаил Мишустин ранее заявил, что власти поддержат в первую очередь пострадавшие отрасли, среди них транспортная, а также сфера туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU