Полицейские рассказали, какие схемы используют преступники, отнимая жилье

31 Март 2020 2020-03-31T13:03:46+03:00

Чаще всего преступники пытаются отнять квартиру у незащищенных слоев населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлый год в России было зарегистрировано 5335 различных фактов мошенничеств, связанных с недвижимостью

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В МВД рассказали о самых популярных схемах, которые применят мошенники, чтобы завладеть чужой недвижимостью. Всего в 2019 году было зарегистрировано 5 335 фактов мошенничества, связанных с недвижимостью. Из них удалось распутать 3155 и выявить 1267 злоумышленников.

Чаще всего преступники ищут жертв в крупных городах и работают группами. Существует несколько популярных схем, которыми преступники умело пользуются. Как правило в сети попадаются люди, находящиеся в «группе риска» - это социально незащищенные граждане.

- Чтобы заставить их подписать документы могут применяться спиртные напитки, психотропные вещества, - отметили в МВД.

Часто жертва подписывает какой-то договор и не может его исполнить. В итоге жилье переходит новому собственнику.

-В частности продажа прежней квартиры и завладение деньгами без покупки прежним жильцам нового жилья, - комментируют Ридусу в ведомстве.

Порой преступники входят в доверие к жертве, предлагают сдавать квартиру или оставляют ее в залог, а деньги при этом присваивают.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве черные риэлторы две недели пытали женщину, требуя переписать на них квартиру. Жертве удалось вырваться и обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU