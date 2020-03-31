2020-03-31T13:03:46+03:00
Происшествия

Полицейские рассказали, какие схемы используют преступники, отнимая жилье

За прошлый год в России было зарегистрировано 5335 различных фактов мошенничеств, связанных с недвижимостью
Елена АКИМОВА
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Чаще всего преступники пытаются отнять квартиру у незащищенных слоев населенияЧаще всего преступники пытаются отнять квартиру у незащищенных слоев населенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МВД рассказали о самых популярных схемах, которые применят мошенники, чтобы завладеть чужой недвижимостью. Всего в 2019 году было зарегистрировано 5 335 фактов мошенничества, связанных с недвижимостью. Из них удалось распутать 3155 и выявить 1267 злоумышленников.

Чаще всего преступники ищут жертв в крупных городах и работают группами. Существует несколько популярных схем, которыми преступники умело пользуются. Как правило в сети попадаются люди, находящиеся в «группе риска» - это социально незащищенные граждане.

- Чтобы заставить их подписать документы могут применяться спиртные напитки, психотропные вещества, - отметили в МВД.

Часто жертва подписывает какой-то договор и не может его исполнить. В итоге жилье переходит новому собственнику.

-В частности продажа прежней квартиры и завладение деньгами без покупки прежним жильцам нового жилья, - комментируют Ридусу в ведомстве.

Порой преступники входят в доверие к жертве, предлагают сдавать квартиру или оставляют ее в залог, а деньги при этом присваивают.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве черные риэлторы две недели пытали женщину, требуя переписать на них квартиру. Жертве удалось вырваться и обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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