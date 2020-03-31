В Минздраве заявили, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T13:50:02+03:00

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Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу - об этом сообщили в министерстве здравоохранения. Оперативный штаб по отслеживанию ситуации с коронавирусом сообщил 31 марта о 500 новых случаях заражения, тогда как днем ранее было 387. Увеличилось и число смертей - за сутки погибли восемь человек с диагнозом COVID-19, это почти столько же, сколько за все время распространения пандемии в России - общее число погибших достигло 17.

Но растет и число выписанных из больниц - 55 за сутки.

- В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться,- сказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико РИА Новости.

Рост новых случаев в ближайшее время объясняется тем, что у инфицированных болезнь только начнет себя проявлять - инкубационный период коронавируса около 14 дней. При этом в оперштабе сообщили, что среди заболевших уже больше тех, кто заразился внутри страны, чем тех, кто привез заразу из отпуска.

Вирусолог считает, что короавирус не будет сильно отличаться от других вирусных респиратоных инфекций, и с наступлением жаркой погоды заболеваемость может пойти на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU