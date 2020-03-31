Истребитель Су-57 выполнил несколько тысяч испытательных полетов

31 Март 2020 2020-03-31T13:21:17+03:00

Исполнительный директор Ростеха сообщил, что пока рано раскрывать подробности контрактов на поставку

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Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов и уточнил, что самолеты будут поставлены в соответствии с контрактом, но «подробности раскрывать пока рано»

В интервью РИА Новости Евтушенко прокомментировал недавний инцидент, когда первый серийный образец разбился под Комсомольском-на-Амуре. Он отметил, при испытаниях новой техники «всегда есть риски», поскольку это сложный и высокотехнологичный продукт, который перед поступлением в войска проходит жесткие и многочисленные испытания.

Напомним, 24 декабря, в Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета. Пилот успел увести машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров.

Ранее в Китае отметили, что российский истребитель пятого поколения способен лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру, чему «США могут позавидовать».

ИСТОЧНИК KP.RU