Истребитель Су-57 выполнил несколько тысяч испытательных полетов
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов и уточнил, что самолеты будут поставлены в соответствии с контрактом, но «подробности раскрывать пока рано»
В интервью РИА Новости Евтушенко прокомментировал недавний инцидент, когда первый серийный образец разбился под Комсомольском-на-Амуре. Он отметил, при испытаниях новой техники «всегда есть риски», поскольку это сложный и высокотехнологичный продукт, который перед поступлением в войска проходит жесткие и многочисленные испытания.
Напомним, 24 декабря, в Хабаровском крае истребитель Су-57 упал в тайгу во время испытательного полета. Пилот успел увести машину от населенных пунктов и катапультировался, сам он жив и здоров.
Ранее в Китае отметили, что российский истребитель пятого поколения способен лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру, чему «США могут позавидовать».
ИСТОЧНИК KP.RU