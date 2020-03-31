2020-03-31T14:00:18+03:00
Общество

Косачев прокомментировал закон об ответственности за нарушение карантина

Сенатор заявил, что поддерживает любые меры, которые помогут сдержать коронавирус
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Косачев поддержал уголовное наказание за нарушение карантинаКосачев поддержал уголовное наказание за нарушение карантинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что полностью одобряет введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции. По его мнению. Эта мера необходима. Поэтому он относится к ней с пониманием.

«Как гражданин России, я готов поддерживать самые жесткие меры, которые связаны с обеспечением безопасности людей. Хотелось бы верить, что применять на практике подобного рода меры не придется. Но если кого-то это дополнительно остановит от нарушения установленного режима и создаст дополнительные гарантии противодействия распространению этой заразы, то я был бы только рад», — цитирует сенатора RT.

Косачев также выразил надежду, что с инфекцией получится справиться в кратчайшие сроки и такие суровые меры в будущем окажутся излишними. Но пока коронавирус еще несет угрозу обществу, отнестись к ограничениям следует адекватно, считает сенатор.

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, передает Москва 24.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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