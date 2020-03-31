Косачев прокомментировал закон об ответственности за нарушение карантина
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что полностью одобряет введение уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции. По его мнению. Эта мера необходима. Поэтому он относится к ней с пониманием.
«Как гражданин России, я готов поддерживать самые жесткие меры, которые связаны с обеспечением безопасности людей. Хотелось бы верить, что применять на практике подобного рода меры не придется. Но если кого-то это дополнительно остановит от нарушения установленного режима и создаст дополнительные гарантии противодействия распространению этой заразы, то я был бы только рад», — цитирует сенатора RT.
Косачев также выразил надежду, что с инфекцией получится справиться в кратчайшие сроки и такие суровые меры в будущем окажутся излишними. Но пока коронавирус еще несет угрозу обществу, отнестись к ограничениям следует адекватно, считает сенатор.
Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, передает Москва 24.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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