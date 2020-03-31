Мишустин поручил предоставить до 1 апреля прогноз распространения коронавируса по регионам
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить до 1 апреля прогноз распространения коронавируса по регионам.
В России по данным на 31 марта 2337 подтвержденных случае коронавируса, большая часть из них в Москве - 1613 заболевших. В Московской области 119, в Санкт-Петербурге 98, а в остальных регионах, судя по данным оперштаба, не больше трех десятков, хотя во многих субъектах РФ число заболевших не превышает 10.
К 1 апреля каждый регион должен предоставить в правительство прогноз по распространению коронавируса, ответственным за выполнение поручения Михаил Мишустин назначил зампреда Дмитрия Чернышенко.
Кроме того, глава кабмина поручил предоставить информацию о динамике потоков внутреннего транспорта: воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного, - в разрезе субъектов Российской Федерации. Эти данные регионы должны будут направлять в правительство ежедневно к 20.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU