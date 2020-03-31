2020-03-31T14:12:55+03:00
В мире

Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали

Тысячелетние камни величайшей святыни иудаизма приведены в порядок [видео]
Алексей ОСИПОВ
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Фото: The Western Wall Heritage FoundationФото: The Western Wall Heritage Foundation
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Сегодня утром камни иерусалимской Стены плача, которых касаются тысячи паломников и туристов со всего мира, были продезинфицированы.

Записки с просьбами и пожеланиями, обращенные к Богу, традиционно вкладываемые людьми в расщелины Стены, были вынуты и, в соответствии с еврейской традицией, захоронены на Масличной горе в генизах – местах захоронения пришедших в негодность свитков Торы и текстов, содержащих имена и эпитеты Бога.

Счет таких записок ежегодно ведется на десятки тысяч, часть из них поступает через Интернет-сайт Стены плача.

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В процедуре сбора и дезинфекции участвовал раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович, который помолился о выздоровлении всех заболевших коронавирусом как в Израиле, так и во всем мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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