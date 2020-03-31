Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали
Сегодня утром камни иерусалимской Стены плача, которых касаются тысячи паломников и туристов со всего мира, были продезинфицированы.
Записки с просьбами и пожеланиями, обращенные к Богу, традиционно вкладываемые людьми в расщелины Стены, были вынуты и, в соответствии с еврейской традицией, захоронены на Масличной горе в генизах – местах захоронения пришедших в негодность свитков Торы и текстов, содержащих имена и эпитеты Бога.
Счет таких записок ежегодно ведется на десятки тысяч, часть из них поступает через Интернет-сайт Стены плача.
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В процедуре сбора и дезинфекции участвовал раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович, который помолился о выздоровлении всех заболевших коронавирусом как в Израиле, так и во всем мире.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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