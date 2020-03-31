Мишустин поручил выделить средства россиянам, которые не могут вернуться из-за границы
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину выделить средства для поддержки граждан, которые не имеют возможности вернуться из-за границы.
«Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться (...) нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», - говорится в заявлении главы правительства.
Напомним, с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Теперь самолеты из других стран будут принимать только для возвращения наших российских граждан.
На данный момент из-за рубежа вернулось уже более 150 тыс. наших сограждан. Однако, как сообщил ранее министр транспорта Иван Дитрих, что с 31 марта количество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено, поскольку каждого прилетающего в пунктах прилета необходимо внимательно досмотреть.
ИСТОЧНИК KP.RU