2020-03-31T14:38:48+03:00
Общество

Мишустин поручил выделить средства россиянам, которые не могут вернуться из-за границы

Минфин должен обеспечить соответствующую поддержку гражданам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин поручил Минфину выделить средства для поддержки граждан, которые не имеют возможности вернуться из-за границыМишустин поручил Минфину выделить средства для поддержки граждан, которые не имеют возможности вернуться из-за границыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину выделить средства для поддержки граждан, которые не имеют возможности вернуться из-за границы.

«Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться (...) нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», - говорится в заявлении главы правительства.

Напомним, с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Теперь самолеты из других стран будут принимать только для возвращения наших российских граждан.

На данный момент из-за рубежа вернулось уже более 150 тыс. наших сограждан. Однако, как сообщил ранее министр транспорта Иван Дитрих, что с 31 марта количество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено, поскольку каждого прилетающего в пунктах прилета необходимо внимательно досмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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