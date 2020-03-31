2020-03-31T14:27:41+03:00
Общество

Известный подмосковный сыровар Олег Сирота призвал ввести в России продовольственную помощь малоимущим

Он назвал два пути для достижения этой цели
Сергей СЕМУШКИН
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Олег Сирота.Олег Сирота.
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Фермер предложил в срочном порядке разработать меры, которые облегчат жизнь незащищенных слоев населения в условиях самизоляции. Сделать это, по его мнению, можно двумя путями. Например, в виде скидок на определенные виды продуктов.

- Это может быть 5-10 тысяч рублей на семью, которые будут зачислены на социальные карты, - пояснил инициативу Олег Сирота. - А воспользоваться ими они смогут, когда будут покупать продукты — прикладывают карты и на продукт автоматом идет скидка - 25 рублей на молоко, 30 рублей на гречку, 250 рублей на кило сыра. К этому делу уже подходили — была инициатива и проработка Минпромторга РФ, но она погибла в согласованиях на уровне правительства РФ.

Второй вариант, который предлагает фермер, еще проще — на время ограничений региональные правительства закупают необходимые продукты, комплектую из них наборы и посредством соцслужб доставляют малоимущим.

- Адресная продовольственная помощь - это отличная и эффективная мера поддержки, которая прекрасно работает в Германии или, например, в США - там вообще её получали даже до эпидемии 30% населения, - говорит Олег. - При этом в указанных странах продукт закупается у местных сельхозпроизводителей, что также является формой государственной поддержки фермеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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