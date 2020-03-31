Песков назвал "очень конструктивным" телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путин и Дональда Трампа был «очень конструктивным и объемным по содержанию». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и отметил, что лидеры обменялись информацией по коронавирусу и медпомощи, а также смогли обсадить вопросы цен на нефть.
По словам представителя Кремля, лидеры двух стран согласны, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не в интересах России и США. При этом он заявил, что Трамп и Путин «условились» поручить министрам энергетики начало консультации по ситуации на нефтяном рынке.
«Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», - заявил Песков.
Пресс-секретарь также подтвердил отправку российского самолета в США с медоборудованием для борьбы с коронавирусом. «Тема, действительно, затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия», - добавил он.
Напомним, после разговора с Путиным глава Белого дома заявил, что был приятно удивлен и рассказал о том, что Россия пришлет США помощь для борьбы с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU