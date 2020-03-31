2020-03-31T15:31:19+03:00
Политика

Песков назвал "очень конструктивным" телефонный разговор Путина и Трампа

Лидеры затронули многие темы, в том числе вопросы цен на нефть и медпомощи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал об «объемном по содержанию» телефонном разговоре Путина и ТрампаПесков рассказал об «объемном по содержанию» телефонном разговоре Путина и ТрампаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Телефонный разговор президентов России и США, Владимира Путин и Дональда Трампа был «очень конструктивным и объемным по содержанию». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и отметил, что лидеры обменялись информацией по коронавирусу и медпомощи, а также смогли обсадить вопросы цен на нефть.

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран согласны, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не в интересах России и США. При этом он заявил, что Трамп и Путин «условились» поручить министрам энергетики начало консультации по ситуации на нефтяном рынке.

«Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», - заявил Песков.

Пресс-секретарь также подтвердил отправку российского самолета в США с медоборудованием для борьбы с коронавирусом. «Тема, действительно, затрагивалась, говорилось о важности международного взаимодействия», - добавил он.

Напомним, после разговора с Путиным глава Белого дома заявил, что был приятно удивлен и рассказал о том, что Россия пришлет США помощь для борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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