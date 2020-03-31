31 Март 2020 2020-03-31T17:28:00+03:00

Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дата распределения призывников по местам службы в России переносится в связи с коронавирусом

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Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», - говорится в сообщении газеты «Красная звезда»,

По плану весенний призыв в армию должен был стартовать 1 апреля и продлится до 15 июля.

Напомним, ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля. Согласно представленным данным весной на срочную службу в российскую армию отправятся служить 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее в Госдуме поддержали перенести призыв в армию из-за опасности распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU