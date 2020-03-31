Mail.ru Group набирает волонтеров в образовательную программу "Амбассадоры Mail.ru Gruop"

31 Март 2020 2020-03-31T17:47:15+03:00

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Mail.ru Group набирает команду волонтеров в программу "Амбассадоры Mail.ru Gruop". Это образовательная программа, предназначенная для студентов, аспирантов и сотрудников российских университетов. В течение года они будут учиться, развивать свои коммуникативные и управленческие навыки, а также проходить курсы по digital skills.

Кроме того, амбассадоры будут представлять Mail.ru в своих вузах и городах. От имени компании они будут организовывать лекции, вебинары и другие мероприятия. Их основная задача - рассказывать школьникам и студентам об IT-отрасли, о новых технологиях, об образовательных возможностях и продуктах Mail.ru Group и о перспективах работы в компании.

Все участники, прошедшие отбор, встретятся с топ-менеджерами Mail.Group. А некоторые из них и сами смогут получить работу в компании.

Отбор стартует сегодня, 31 марта. Всю информацию о нем можно узнать, посмотрев прямую онлайн-презентацию. Она доступна в группе «Mail.ru Group для образования»; позже там появится видеозапись запуска.

Стоит отметить, что стать амбассадором не так то просто. Для этого вам придется снять мотивационный ролик, пройти тестирование и решить ряд творческих задач. Заявки принимаются на сайте до 1 мая 2020 года.

Финалистов конкурса ждет обучение летом, а с 1 сентября они начнут деятельность в университетах .

ИСТОЧНИК KP.RU