Российские производители мяса: в стране дефицита не будет

31 Март 2020 2020-03-31T17:26:51+03:00

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Внутренний рынок России полностью обеспечен мясом птицы. Темпы производства говядины и свинины в стране также продолжает расти, дефицита продукции не ожидается.

По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, слова которого приводит Минсельхоз, благодаря строительству новых ферм и откормочных площадок в регионах и повышению эффективности откорма скота молочного направления, продолжается поступательное развитие подотрасли мясного скотоводства.

- На данный момент российский рынок полностью обеспечивает себя мясом бройлера и индейки. Также планируется расширить географию и нарастить экспорт этой продукции, - говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, за январь-февраль 2020 года объем производства мяса составил 455,5 тысяч тонн (на 8,8% больше, чем в 2019 году за аналогичный период), полуфабрикатов - 594,7 тысяч тонн (+12,2%), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания - 55,3 тысяч тонн (+2,8 раза).

ИСТОЧНИК KP.RU