Организаторы "Евровидения-2020" проведут концерт вместо конкурса

31 Март 2020 2020-03-31T19:51:18+03:00

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В этом году оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который ранее был отменен в связи с распространением коронавируса в мире, заменит его проведение на специальное шоу.

- К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Однако мы все же намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, транслировать шоу в духе единства и объединения, - приводятся слова директора конкурса Йона Ола Санда на официальном сайте.

Специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light во внеконкурсном формате отметит песни представителей 41 страны, которые ранее были заявлены на смотр в 2020 году.

Пока ожидается, что мероприятие в таком формате будет длится около двух часов. Подробный список артистов и вещателей организаторы огласят в ближайшее время. Уже известно, что концерт будет показан на Youtube-канале "Евровидения".

Напомним, проведение 65-го по счету конкурса "Евровидение" было запланировано на 12-16 мая. Выступать музыканты должны были в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Представлять Россию в этом году выпала возможность группе Little Big.

Также сообщалась, что оргкомитет рассматривает альтернативные варианты проведения конкурса, в частности провести его в режиме онлайн, без присутствия зрителей.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

ИСТОЧНИК KP.RU