Организаторы "Евровидения-2020" проведут концерт вместо конкурса
В этом году оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который ранее был отменен в связи с распространением коронавируса в мире, заменит его проведение на специальное шоу.
- К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса "Евровидение". Однако мы все же намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, транслировать шоу в духе единства и объединения, - приводятся слова директора конкурса Йона Ола Санда на официальном сайте.
Специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light во внеконкурсном формате отметит песни представителей 41 страны, которые ранее были заявлены на смотр в 2020 году.
Пока ожидается, что мероприятие в таком формате будет длится около двух часов. Подробный список артистов и вещателей организаторы огласят в ближайшее время. Уже известно, что концерт будет показан на Youtube-канале "Евровидения".
Напомним, проведение 65-го по счету конкурса "Евровидение" было запланировано на 12-16 мая. Выступать музыканты должны были в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Представлять Россию в этом году выпала возможность группе Little Big.
Также сообщалась, что оргкомитет рассматривает альтернативные варианты проведения конкурса, в частности провести его в режиме онлайн, без присутствия зрителей.
Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..
ИСТОЧНИК KP.RU