31 Март 2020 2020-03-31T20:48:54+03:00

Правитель государства выздоровел и чувствует себя хорошо

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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса и теперь полностью здоров.

Ранее врачи правителя провели тест и поставили диагноз - коронавирусная инфекция. Альбер II не поддался панике и спокойно выполнял все предписания специалистов, находясь на карантине.

- Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество Князя Монако Альбера II с выявления у него covid-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь здоров и чувствует себя хорошо, - цитируют РИА Новости со ссылкой на сообщение от княжеского дворца.

Сайт kp.ru писал, что во время болезни состояние 62-летнего монарха не вызывало беспокойства у медиков. Князь продолжал работать из своего кабинета, в удаленном формате, находясь в контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, участвуя в управлении государством.

ИСТОЧНИК KP.RU