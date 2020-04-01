Tele2 поощряет гигабайтами соблюдающих самоизоляцию

1 Апр 2020 2020-03-31T21:35:20+03:00

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Оператор сотовой связи Tele2 запустил акцию #домаподругимправилам для своих абонентов по всей стране. Клиенты компании, которые соблюдают рекомендованную самоизоляцию в условиях пандемии коронавируса, автоматически получают дополнительный интернет-трафик – по 1 Гб за каждый день дома. Контролировать соблюдение условий о неизменности местоположения клиента помогают технологии big data.

Дополнительные гигабайты начисляются пользователям всех актуальных тарифов: как архивных, так и открытых для подключения – линейки «Мой Tele2», «Премиума» и «Везде онлайн». Помимо этого дополнительные гигабайты будут начисляться даже в том случае, если абонент покинул свой дом: вышел за продуктами или в ближайшую аптеку.

«Мы хотим напомнить нашим клиентам о важности пребывания дома, а заодно поощрить за выполнение рекомендаций по профилактике инфекции. Начисленные гигабайты можно использовать для просмотра фильмов, образовательных курсов или спортивных онлайн-уроков. Тогда дома будет совсем не скучно», — говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

ИСТОЧНИК KP.RU