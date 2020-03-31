31 Март 2020 2020-03-31T23:00:19+03:00

Психолог объяснила, почему люди верят фейкам, которые доходят до абсурда Фото: Shutterstock

По словам Галины Солдатовой, каждый второй россиянин верит в существование мирового правительства

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Доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова объяснила, почему люди верят фейкам, содержание которых иногда доходит до абсурда.

По мнению специалиста, население клюет на недостоверную информацию из-за привычки не доверять официальным данным. В некоторых случаях это связано с непониманием, как себя обезопасить и выстоять перед угрозой.

Психолог отметила, что в последнее время широко распространяются фейки и слухи, в основе которых лежат различные теории заговора. Чаще всего к восприятию такой фейковой информации предрасположены люди с конспирологическим сознанием. Также вера в сомнительные теории усугубляется при кризисе и стрессе.

- Каждый второй россиянин верит в существование мирового правительства. Почему это происходит? Из-за недостатка информации. Одна из главных причин - ранее сформировавшиеся установки на недоверие, - цитируют слова Солдатовой РИА Новости.

По ее словам, полезным будет научиться мыслить критически. Таким образом люди будут сомневаться и проверять информацию в официальных источниках.

Ранее сайт kp.ru писал о самых нелепых фейках о коронавирусе. В некоторых из них сообщалось, якобы нарушителям карантина светит много-много лет тюрьмы. А чтобы окончательно отбить желание выходить на улицу в сетях появились фейки о львах, которые готовы растерзать всех и вся. Если бы фейк был про медведей, возможно, доверия к лже-новости у населения было бы больше. Также в интернете появились слухи, якобы врачам из-за большого числа зараженных, которое тоже не соответствовало действительности, приходится работать в памперсах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU