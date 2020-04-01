ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч

1 Апр 2020 2020-04-01T00:32:16+03:00

За сутки в почти 180 странах зафиксировали более 57 тысяч новых случаев заболевания

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 57 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вторник, 31 марта, в общей сложности в почти 180 странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 750890 подтвержденных случаев заражения, причем 423946 из них – в Европе.

От пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус, во всем мире за сутки скончался 3 301 человек (из них 2733 в европейских странах), общее число умерших возросло до 36405 (в том числе 26694 в Европе).

Кроме того, в ежедневном отчете Организации отмечается, что меньше всего заболевших зафиксировано в Африке, где сутки выявлено 300 новых случаев заражения, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 3786 человек.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, число умерших от коронавируса в США уже превысило число жертв этой инфекции в Китае.

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ИСТОЧНИК KP.RU