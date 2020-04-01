2020-04-01T01:36:58+03:00
Политика

Украина начала применять 65-процентную спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Такое решение правительство соседней страны приняло 18 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Здание правительства Украины в КиевеЗдание правительства Украины в КиевеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С 1 апреля на Украине начала действовать специальная 65-процентная пошлина на электроэнергию и уголь из России. Решение установить такую пошлину в размере 65% правительство соседней страны приняло на заседании 18 марта. Исключение составляют только российские поставки антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии.

Между тем, как прогнозируют украинские СМИ, решение кабинета министров о введении спецпошлины может привести к тому, что Россия полностью прекратит импорт угля и электроэнергии в Незалежную, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ввести повышенную спецпошлину на импорт электричества из нашей страны украинские политические деятели призывали еще в прошлом году. Авторы этой идеи объясняли свою идею тем, что если уж Киев закупает у Москвы электроэнергию, «то пусть от этого выигрывает украинский бюджет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24