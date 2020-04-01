Украина начала применять 65-процентную спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

1 Апр 2020 2020-04-01T01:36:58+03:00

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С 1 апреля на Украине начала действовать специальная 65-процентная пошлина на электроэнергию и уголь из России. Решение установить такую пошлину в размере 65% правительство соседней страны приняло на заседании 18 марта. Исключение составляют только российские поставки антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии.

Между тем, как прогнозируют украинские СМИ, решение кабинета министров о введении спецпошлины может привести к тому, что Россия полностью прекратит импорт угля и электроэнергии в Незалежную, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ввести повышенную спецпошлину на импорт электричества из нашей страны украинские политические деятели призывали еще в прошлом году. Авторы этой идеи объясняли свою идею тем, что если уж Киев закупает у Москвы электроэнергию, «то пусть от этого выигрывает украинский бюджет».

ИСТОЧНИК KP.RU