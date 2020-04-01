2020-04-01T05:42:36+03:00
В мире

В США обнаружили тоннель с запасами наркотиков на 30 милионов долларов

Подземное сооружение использовалось для контрабанды запрещенных веществ из Мексики в Соединенные Штаты
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Американские правоохранительные органы обнаружили подземный туннель длиной 610 метров, который использовался для контрабанды наркотиков через границу с Мексикой. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", внутри была организована узкоколейная железнодорожная ветка, а инженерные коммуникации включали в себя систему освещения и вентиляции для облегчения незаконной деятельности.

Вход в туннель находился недалеко от секции стены, построенной по указанию Дональда Трампа на границе с Мексикой. Под землей хранились почти 600 килограмм кокаина, 40 килограмм метамфетаминов, более семи килограмм героина и 1,3 тонны марихуаны. По оценкам властей, общая стоимость всех наркотиков составляет почти 30 миллионов долларов, что делает эту находку одной из крупнейших за последние годы.

Правоохранители пока не смогли задержать подозреваемых, причастных к постройке данного тоннеля. Однако известно, что территория, прилегающая к Сан-Диего, контролируется мексиканским картелем "Синалоа", являющимся одним из крупнейших преступных синдикатов, занимающихся контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты. Еще несколько лет назад во главе этой организации стоял знаменитый Хоакин Гузман по прозвищу "Коротышка", который сейчас отбывает пожизненный срок в американской тюрьме.

В конце января американские таможенники обнаружили еще один подземный туннель длинной более 1300 метров, который был оборудован лифтом, рельсовыми путями, системами вентиляции и дренажа, а также высоковольтными электрическими линиями. Вход в него располагался на окраине мексиканского города Тихуана, а выход был оборудован недалеко от того же Сан-Диего. Средняя глубина январской "постройки" составила 21 метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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