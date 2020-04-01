Антонов: Россия надеется, что саммит «пятерки» ООН позволит отказаться от «конфронтационного мышления»

1 Апр 2020 2020-04-01T06:16:20+03:00

Российский посол отметил, что пока нет конкретных договоренностей о встрече, а Британия еще не дала согласия на участие

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В Москве надеются, что встреча лидеров пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) позволит мировому сообществу «отказаться от конфронтационного мышления» и «сплотиться вокруг созидательной повестки дня».

Об этом в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уточнил, что сейчас «в предварительном плане» обсуждаются возможная дата и место проведения саммита, а вот повестка дня, по словам российского дипломата, «пока не обговаривалась, поскольку до сих пор не получено согласие наших британских коллег».

«Остальные участники «пятерки» заявили о готовности к диалогу в предложенном Россией формате», - сообщил посол.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время визита в Израиль президент России Владимир Путин выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Тогда он и предложил лидерам «пятерки» стран-основательниц ООН провести в этом году саммит «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

ИСТОЧНИК KP.RU