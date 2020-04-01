2020-04-01T08:53:26+03:00
Общество

Медиков предложили освободить от уплаты НДФЛ

Это будет социальной поддержкой тем, кто борется с пандемией
Елена АКИМОВА
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В Госдуме предложили ввести дополнительные меры соцподдержки для медиковВ Госдуме предложили ввести дополнительные меры соцподдержки для медиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Госдуме предложили освободить медиков от уплаты НДФЛ. С инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Он обратился с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В своем обращении парламентарий указывает, что данная мера станет хорошей поддержкой медработников в условиях пандемии коронавируса.

- Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога (НДФЛ) на период пандемии для всего медицинского персонала Российской Федерации, — говорится в обращении.

Помимо финансового стимулирования депутат предлагает организовать офлайн- и онлайн-группы психологической поддержки для медиков. В будущем, когда вопрос с коронавирусом будет снят, группы продолжат работать на постоянной основе.

Стимулы должны распространяться не только на действующих медиков, но и на ординаторов, аспирантов, студентов-медиков. Их было решено тоже привлечь к борьбе с инфекцией.

Для данной категории дипломированных медицинских работников тоже должен действовать весь пакет льгот и помощи.

Не лишним будет усилить адресную помощь всем категориям медицинских работников для поддержания их социального, финансового и психологического благополучия.

«Полагаем, что подобные меры поддержки всего медицинского сообщества, включая продукты социально-психологической гигиены для отрасли, смогут способствовать личной эффективности каждого сотрудника в это сложное время и общему повышению качества услуг, оказываемых в сфере здравоохранения России в целом», — цитирует RT обращение парламентария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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