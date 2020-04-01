В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель

1 Апр 2020 2020-04-01T09:01:30+03:00

Во всей России будет тепло, но не аномально

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Температура воздуха в России в апреле будет держаться в пределах нормы или чуть выше. Сильных погодных аномалий, с которыми многим регионам пришлось столкнуться в предыдущие месяцы, не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Там были аномалии 6-8 градусов. Мы говорим, что температура будет выше нормы, но не так значительно", - цитирует РИА Новости синоптика.

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ИСТОЧНИК KP.RU