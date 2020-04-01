В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель
Во всей России будет тепло, но не аномально
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Температура воздуха в России в апреле будет держаться в пределах нормы или чуть выше. Сильных погодных аномалий, с которыми многим регионам пришлось столкнуться в предыдущие месяцы, не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Там были аномалии 6-8 градусов. Мы говорим, что температура будет выше нормы, но не так значительно", - цитирует РИА Новости синоптика.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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