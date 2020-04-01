В ООН предложили напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T09:22:17+03:00

Средства пойдут на помощь бедным странам, которые не смогут в одиночку справиться с болезнью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предложил создать денежный фонд в размере 10 процентов от мирового ВВП. Напечатанные деньги должны помочь развивающимся странам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и с экономическими последствиями кризиса.

В качестве примера Генсек ООН привел решение американского конгресса о выделении на эти цели 2 триллионов долларов, что соответствует почти 10% всей экономики США.

- Нам нужен всеобъемлющий, глобальный ответ на сложившуюся ситуацию. Развитые страны смогут сделать это совместными усилиями, - отметил Антониу Гутерриш на видеоконференции 31 марта.

Государственный деятель подчеркнул, что в сложившихся условиях решить проблему можно только самым инновационным экономическим решением, действовать простыми методами, как обычно, уже не получится.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что специалисты российского министерства здравоохранения рассказали, когда страна достигнет пика заболеваемости коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU