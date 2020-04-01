2020-04-01T09:57:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки выздоровели 45 пациентов с диагнозом "коронавирус"

Об этом сообщила заммэра Ракова
Ася КУЗНЕЦОВА
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За сутки в Москве ещё 45 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" полностью выздоровели и выписалисьЗа сутки в Москве ещё 45 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" полностью выздоровели и выписалисьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в Москве полностью выздоровели и выписались из больниц ещё 45 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 1 апреля в России выявлено 500 нвых случаев заражения, таким образом число заболевших достигло 2 337 человек. 17 человек погибли, а выздоровел уже 121 пациент. Специалисты провели уже больше полумиллиона тестов на коронавирус.

31 марта стало известно, что главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирус. Он сообщил в своём Facebook, что изолировался в своём кабинете и продолжает работать, а также сообщил, что чувствует себя хорошо и очень тронут беспокойством.

Напомним, именно в больницу в Коммунарке госпитализируют московских пациентов с подозрением на Covid-19. Тех, у кого сложные формы инфекции, кому нужны аппараты ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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