Минздрав назвал регионы, где чаще диагностируют пневмонию

1 Апр 2020 2020-04-01T10:16:50+03:00

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В Минздраве посчитали случаи заболевания пневмонией среди возрастного населения. В последнее время данную болезнь стали фиксировать чаще.

Среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было диагностировано 520,3 случаев заболевания на 100 тысяч указанных групп населения.

При этом в 2014 году показатель был ниже – 439,9 случаев, а в 2017 году – 497,7 больных.

Регионы, где чаще других фиксируют пневмонию у пенсионеров:

Республика Тыва -1192,8 случая на 100 тысяч пенсионеров региона, Кировская область - 1056,6,

Брянская область -1053,9,

Алтайский край -975,1,

Ингушетия - 906,6.

Регионы, где реже всего фиксируют пневмонию:

Северная Осетия - 223,5,

Москва - 229,5,

Дагестан - 241,8,

Костромская область -339,9,

Саратовская область -344,7.

В ведомстве отметили, что в динамике с 2017 по 2018 год заболеваемость пневмонией среди пенсионеров увеличилась на 12% (с 457,6 до 514,4 случаев на 100 тысяч человек).

Регионы-лидеры по распространенности болезни:

Кировская область - 1199,2,

Чукотский АО -1193,6,

Ненецкий АО -1006,9.

По данным Росстата, в 2018 году от пневмонии скончались 25,6 тысяч человек, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU