Минздрав назвал регионы, где чаще диагностируют пневмонию
В Минздраве посчитали случаи заболевания пневмонией среди возрастного населения. В последнее время данную болезнь стали фиксировать чаще.
Среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было диагностировано 520,3 случаев заболевания на 100 тысяч указанных групп населения.
При этом в 2014 году показатель был ниже – 439,9 случаев, а в 2017 году – 497,7 больных.
Регионы, где чаще других фиксируют пневмонию у пенсионеров:
Республика Тыва -1192,8 случая на 100 тысяч пенсионеров региона, Кировская область - 1056,6,
Брянская область -1053,9,
Алтайский край -975,1,
Ингушетия - 906,6.
Регионы, где реже всего фиксируют пневмонию:
Северная Осетия - 223,5,
Москва - 229,5,
Дагестан - 241,8,
Костромская область -339,9,
Саратовская область -344,7.
В ведомстве отметили, что в динамике с 2017 по 2018 год заболеваемость пневмонией среди пенсионеров увеличилась на 12% (с 457,6 до 514,4 случаев на 100 тысяч человек).
Регионы-лидеры по распространенности болезни:
Кировская область - 1199,2,
Чукотский АО -1193,6,
Ненецкий АО -1006,9.
По данным Росстата, в 2018 году от пневмонии скончались 25,6 тысяч человек, сообщает NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU