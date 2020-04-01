В России стартовал весенний призыв в армию

1 Апр 2020 2020-04-01T10:38:22+03:00

До 15 июля на службу призовут 135 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Отправка новобранцев в войска начнется не раньше 20 мая

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В России стартовала весенняя призывная кампания. В 2020 году она проходит на фоне пандемии нового коронавируса.

Указ о начале призыва в армию 30 марта подписал президент страны Владимир Путин. Согласно тексту документа, Вооруженные силы России должны до 15 июля пополнится 135 тысячами военнослужащих.

Отправка новобранцев в армию начнется не раньше 20 мая. Во избежание распространения заболевания в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности. Так, например, составлен график посещения военкоматов. Молодые люди, имеющие право на освобождение или отсрочку, будут приниматься отдельно от тех, кто готовится к службе.

Кроме того, весеннего призыва традиционно не будет в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. Этот пункт прописан в законодательстве. Новобранцев здесь забирают исключительно осенью, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что этой весной всех призывников перед отправкой в войска протестируют на наличие коронавируса COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU