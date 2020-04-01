Курс рубля на 1 апреля 2020: доллар 79 рублей, евро - 86,87 рубля

1 Апр 2020 2020-04-01T10:32:18+03:00

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже растет на 64 коп, до 79,01 руб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 1 апреля 2020: доллар вырос на 64 копейки, а евро - на 37 копеек

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Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже вырос на 64 копейки и составляет 79,01 рубля. Евро вырос на 37 копейки. Теперь его курс стал 86,87 рубля.

Также снизился индекс Мосбиржи на 1,75%, долларовый индекс РТС снизился на 3,23%.

Напомним, на открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль серьезно ослаб: стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и достигла 80,29 рублей, евро торговался почти по 90 рублей - 88,92 рублей.

Ранее сайт kp.ru приводил комментарии эксперта о том, что станет с российской экономикой при цене в $10 за баррель.

На сайте также публиковали интервью с руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым, в котором он рассказал, как стране пережить шторм в экономике и что будет, если каждому раздать по $1000.

ИСТОЧНИК KP.RU