Курс рубля на 1 апреля 2020: доллар 79 рублей, евро - 86,87 рубля
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже вырос на 64 копейки и составляет 79,01 рубля. Евро вырос на 37 копейки. Теперь его курс стал 86,87 рубля.
Также снизился индекс Мосбиржи на 1,75%, долларовый индекс РТС снизился на 3,23%.
Напомним, на открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль серьезно ослаб: стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и достигла 80,29 рублей, евро торговался почти по 90 рублей - 88,92 рублей.
Ранее сайт kp.ru приводил комментарии эксперта о том, что станет с российской экономикой при цене в $10 за баррель.
На сайте также публиковали интервью с руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым, в котором он рассказал, как стране пережить шторм в экономике и что будет, если каждому раздать по $1000.
ИСТОЧНИК KP.RU