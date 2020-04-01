Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса
Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам на фоне мирового финансового кризиса и пандемии коронавируса. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА.
Исследование было проведено на основе публичной отчетности 31 микрофинансовой организации из числа крупнейших в России. Доля всех этих компаний на отечественном рынке составляет не менее 50%. Они выдают займы "до зарплаты" и среднесрочные потребительские ссуды.
По оценкам экспертов, в ближайшее время более половины долгов россиян перед микрофинансовыми организациями могут стать проблемными. Возрастет процент просрочек, передает РБК. Также увеличится количество заявок на реструктуризацию.
Такая тенденция наблюдается уже последние несколько недель. В марте число обращений по этому поводу выросло примерно на треть.
"Если [пандемию] удастся остановить в мае-июне, то всплеск просрочки будет краткосрочным и вернется в норму к концу года", — считает гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.
Сайт kp.ru писал, что в конце марта начало фиксироваться падение интереса россиян к кредитам. Оно составило около 30%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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