Представитель ВОЗ сообщила о важности обмена опытом по борьбе с коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T10:33:34+03:00

В ВОЗ сообщили о важности передачи опыта в борьбе с COVID-19 Фото: REUTERS

Мелита Вуйнович отметила, что Азия уже рассказала о своих методах

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В период пандемии очень важно делиться опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что некоторые азиатские страны уже рассказали, как им удалось снизить рост заболеваемости, и какие технологии они применяли для лечения.

«В прошлую пятницу на большом дипломатическом брифинге наш генеральный директор рассказал об опыте (борьбы с коронавирусом. — прим.ред.) четырех стран... Это были Китай, Сингапур, Южная Корея и Япония», — цитирует эксперта RT.

По ее словам, у каждой страны свой уникальный опыт, в чем-то методы борьбы с инфекцией разнятся, а в чем-то едины для всех. В любом случае, к эффективным методам следует присмотреться, сделав поправку на культуру и менталитет граждан.

«У каждой страны есть свой контекст, социально-экономический, культурный... Но опыт очень важен, нужно его использовать, не повторять ошибки, а сделать шаг вперед. Использовать то, что показало свою эффективность», — добавила Вуйнович.

Напомним, ранее ВОЗ оценила методы Москвы по борьбе с коронавирусом. В организации выразили уверенность, что ужесточение мер и водимые ограничения должны улучшить эпидемиологическую обстановку, предают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU