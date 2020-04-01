Психолог рассказала, как сохранить нервы на карантине

1 Апр 2020 2020-04-01T11:55:38+03:00

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Как не паниковать, не ссориться с родными, сохранить не только здоровье, но и хорошее настроение рассказала детский семейный психолог, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Астраханского государственного медицинского университета Наталья Дружинина. Эксперт дала советы, чем лучше всего заняться на длительных каникулах.

«Вспоминать, что любите, чем ценны и себе самому интересны. Мы же все чем-то увлекались до того, как начали работать: рисовали, вышивали, читали. В самоизоляции важно уходить в такие вещи, которые могут эмоционально наполнить: посмотреть старый фильм, достать альбом с семейными фотографиями, позвонить друзьям, с которыми давно не общались», - цитирует психолога «Российская газета».

Дружинина добавила, что ссоры дома в период самоизоляции могут возникать из-за отсутствия совместного досуга и привычки уединяться, проводить много времени в своем телефоне. Психолог напомнила, что на домашнюю атмосферу хорошо влияют совместные занятия и различения. Например, можно всем вместе во что-то поиграть, в лото или домино, в морской бой или шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU