2020-04-01T12:45:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус

Анализ каждого дал отрицательный результат
Ася КУЗНЕЦОВА
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Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус, у всех отрицательные результатыВсе депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус, у всех отрицательные результатыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Результаты теста на коронавирус каждого депутат Мосгордумы оказались отрицательными, сообщил Алексей Шапошников перед внеочередным пленарным заседанием.

- Все присутствующие депутаты вчера сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Слава богу, ни у кого ничего не подтвердилось, результаты теста пришли, все находящиеся в зале здоровы, мы находимся в чистой зоне, - сообщил РИА Новости Шапошников.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роспотребнадзор обязал ФСИН протестировать на коронавирус сотрудников и заключенных, у которых есть симптомы ОРВИ. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой на портале правовой информации.

Напомним, по состоянию на 1 апреля за минувшие сутки в России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России достигло 2777, скончались 24 человека, а выздоровели - 190 пациентов. В большинстве российских регионов действует режим обязательной самоизоляции для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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