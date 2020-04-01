Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус
Результаты теста на коронавирус каждого депутат Мосгордумы оказались отрицательными, сообщил Алексей Шапошников перед внеочередным пленарным заседанием.
- Все присутствующие депутаты вчера сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Слава богу, ни у кого ничего не подтвердилось, результаты теста пришли, все находящиеся в зале здоровы, мы находимся в чистой зоне, - сообщил РИА Новости Шапошников.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роспотребнадзор обязал ФСИН протестировать на коронавирус сотрудников и заключенных, у которых есть симптомы ОРВИ. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой на портале правовой информации.
Напомним, по состоянию на 1 апреля за минувшие сутки в России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России достигло 2777, скончались 24 человека, а выздоровели - 190 пациентов. В большинстве российских регионов действует режим обязательной самоизоляции для населения.
ИСТОЧНИК KP.RU