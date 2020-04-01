2020-04-01T13:15:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное принятие «антивирусных» законов

Президент оценил эффективность скорость принятия решений
Ксения АНУФРИЕВА
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Владимир Путин поблагодарил депутатов за профессиональное и быстрое решение поставленных вопросовВладимир Путин поблагодарил депутатов за профессиональное и быстрое решение поставленных вопросовФото: REUTERS
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Президент России высоко оценил эффективность и оперативность принятия Государственной Думой пакета законов, направленного на поддержку населения и бизнеса в период распространения коронавируса в стране. Об этом 1 апреля пленарном заседании нижней палаты рассказал Вячеслав Володин.

По словам политики, Владимир Путин поблагодарил депутатов за профессиональное и быстрое решение поставленных вопросов.

- Вчера беседовали с президентом. Он высказал слова благодарности Думе за оперативное решение вопросов по передаче части полномочий правительству, а также оказанию помощи нашим гражданам и предпринимателям в период пандемии, - отметил спикер.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства из-за коронавируса и праве вводить в стране ЧС.

Накануне представители ВОЗ высоко оценили предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусной инфекцией. По их мнению, такие меры помогут избежать такой же ситуации, как в Европе, и замедлить темп распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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