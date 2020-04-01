2020-04-01T13:37:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Таиланде за первоапрельские шутки о коронавирусе хотят сажать в тюрьму

Власти напоминают, что пандемия – не повод для юмора
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Таиланде за шутки о коронавирусе начнут сажать в тюрьмуВ Таиланде за шутки о коронавирусе начнут сажать в тюрьмуФото: EAST NEWS
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Власти Таиланда предупредили жителей, что распространение коронавирусной инфекции – не повод для шуток. А чтобы никому неповадно было шутить об опасном заболевании и распространять недостоверную информацию, в стране принято решение жестко наказывать шутников. Всем осушившимся грозит тюремное заключение или солидный штраф.

«Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях ЧП будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч бат (около 96 тысяч рублей. — прим.ред.)», - цитирует сообщение Генеральной прокуратуры Таиланда сайт «Свободная пресса».

В рамках режима ЧС в Таиланде въезд и выезд из страны полностью запрещены. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Таиланде выявлено более 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. 12 пациентов скончались, более 340 выздоровели и уже выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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