2020-04-01T14:54:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп признался в сокрытии правды о коронавирусе

Президент США молчал о возможных последствиях, чтобы дать американцам надежду на лучшее будущее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп на брифинге по реагированию на коронавирусТрамп на брифинге по реагированию на коронавирусФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп признался в намеренном сокрытии правды о реальной угрозе, которая исходила от коронавируса еще в начале его распространения по миру.

"Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что, возможно, все может быть хорошо. Но я просто не хочу быть пессимистом", — цитирует американского лидера издание Business Insider.

Политик подчеркнул, продолжал преуменьшать нависшую над страной угрозу, чтобы оказать моральную поддержку людям. На самом же деле США переживает, возможно, худший период за всю историю, сказал Трамп на брифинге во вторник.

"Это, действительно, легко - мыслить негативно. Но я хочу подарить людям надежду", - заключил президент.

Эксперты в области здравоохранения раскритиковали такое поведение главы государства, поскольку он лишил США "ценного времени", необходимого для подготовки к пандемии, провел два месяца, "полностью игнорируя все рекомендации специалистов".

Тем временем, Соединенные Штаты вышли в лидеры по числу зараженных коронавирусом граждан. Сайт kp.ru писал, что особенно шокирует ситуация в Нью-Йорке.

«Это катастрофа! На одном медике по 17-18 больных». Медсестра - о коронавирусной катастрофе в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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