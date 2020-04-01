2020-04-01T14:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские автовладельцы просят продлить действие водительских прав из-за коронавируса

Во многих регионах не работают транспортные комиссии, а получение справки в учреждениях сопряжено с риском распространения инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Автовладельцы попросили российское правительство продлить срок действия водительских прав на полгодаАвтовладельцы попросили российское правительство продлить срок действия водительских прав на полгодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Члены российской Федерации автовладельцев попросили у правительства продлить срок действия водительских удостоверений на шесть месяцев из-за распространения эпидемии и введенного режима самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте ФАР.

Автовладельцы напомнили, что в настоящее время для обмена водительских прав, с момента выдачи которых прошло 10 лет, жителям страны необходимо предоставить медицинскую справку.

- В условиях призыва властей России ограничить контакты с другими людьми и перейти на режим изоляции, посещение учреждений для получения справки связано с риском распространения коронавирусной инфекции, - отметила ФАР.

Водители указали, что во многих городах государства транспортные комиссии из-за данных ограничений не работают. Это означает, что жители России, чем работа связана с вождением транспортных средств, могут потерять свое рабочее место из-за трудностей с продление водительских удостоверений.

- Использование автомобиля – это острая потребность и необходимость для многих россиян. трудовая деятельности сотен тысяч граждан связана с управлением транспортом. Направлять их в настоящих условиях за справками – значит подвергать опасности их жизни и здоровье, - предупредили автовладельцы.

При этом, по заявлению Федерации автовладельцев РФ, продление срока действия прав никак не скажется на безопасности дорожного движения.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, кому и при каких условиях можно будет пользоваться личным транспортом в условиях введенных ограничений на передвижение в российской столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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