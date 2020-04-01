2020-04-01T16:22:12+03:00
Общество

Генпрокуратура примет «исчерпывающие меры», чтобы не допустить роста цен на продукты

Ведомство усилит мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генпрокуратура примет «исчерпывающие меры», чтобы не допустить роста цен на продуктыГенпрокуратура примет «исчерпывающие меры», чтобы не допустить роста цен на продуктыФото: Евгения ГУСЕВА
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Генпрокуратура России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилили мониторинг цен на продукты, особенно крупы и сахар, а также лекарства, чтобы не допустить их подорожания в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщили в надзорном ведомстве и пообещали принять «исчерпывающие меры».

«Иными уполномоченными органами усилена работа по противодействию нарушениям при ценообразовании на продукты питания и лекарственные средства. Обеспечены системный мониторинг складывающейся ситуации и обмен соответствующей информацией», - говорится в сообщение.

В ведомстве отмечают, что особое внимание будет уделяться стоимости социально значимых товаров первой необходимости.

«По итогам проверок будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», - сообщает Генпрокуратура.

Напомним, накануне стало известно, что цены на молочную продукцию вырастут на 7-12%. Сильнее всего изменится стоимость сыра и сливочного масла. По словам члена Московской торгово-промышленной палаты Марины Петровой, причиной станет реакция производителей на колебания курсов валют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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