2020-04-01T16:05:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы 10 регионов России, где нет коронавируса

Ранее стало известно о том, что в России снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Названы 10 регионов, свободные от коронавирусаНазваны 10 регионов, свободные от коронавирусаФото: REUTERS
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Названы 10 регионов России, до которых не добрался коронавирус. В этот список вошли:

1. Республика Алтай

2. Еврейская автономия

3. Ингушетия

4. Камчатка

5. Карачаево-Черкесия

6. Карелия

7. Ненецкий округ

8. Тува

9. Чукотка

10. Ямал

Напомним, к 1 апреля количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 2777 человек, 24 человека скончались. При этом, 190 заболевших выздоровели и были выписаны из больниц, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

1 апреля количество заболевших за сутки снизилось по сравнению с предыдущим днем. Их число составило 440 человек, 31 марта же было зафиксировано 500 случаев заражения. Многие регионы уже ввели режим всеобщей самоизоляции. Первой подобные ограничения вела Москва. Теперь гражданам столицы разрешено выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы добраться на работу и обратно, дойти до ближайшего магазина или аптеки, погулять с собакой и при реальной угрозе жизни и здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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