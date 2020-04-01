2020-04-01T16:33:13+03:00
Общество

Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете

Такие меры приняты в свете разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за продажу контрафактных лекарств в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предлагает дополнить статью об «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств» положением о совершение указанного преступления при помощи СМИ, а также электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Напомним, 17 марта российский лидер подписал указ, разрешающий дистанционную продажа безрецептурных лекарств. При этом он отметил, что фармацевтические компании говорят о необходимости дать аналогичное разрешение и для рецептурных препаратов.

Как писал сайт kp.ru, на встрече с предпринимателями глава государства обратился к проблеме контрафакта и сообщил о необходимости ужесточить ответственность за поддельные лекарства в свете разрешения онлайн-доставки лекарственных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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