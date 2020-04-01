Врач сказал, может ли передаваться половым путём коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T16:29:23+03:00

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В Минздраве россиянам напомнили, что коронавирус передаётся половым путём.

- Но надо понимать, что если начинается путь к сближению, то тут половой путь не самый главный, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине, - рассказал в эфире телеканала "Россия 24" главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.

Ранее сайт kp.ru сообщал о способах передачи коронавируса, названные Роспотребнадзором. В ведомстве напомнили, что вирус COVID-19 чаще всего передаётся контактным путём и через респираторные капли от человека к человеку, попавшие в рот, нос и глаза. Также заразиться можно через те же капли и фрагменты слизи, осевшие на окружающих поверхностях и предметах: заражённый человек касается любого покрытия, оставив на нём вирус, а здоровый человек трогает то же покрытие и принимает инфекцию, прикоснувшись к своему лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU