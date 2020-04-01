2020-04-01T16:46:59+03:00
Общество

В Пензе создадут общественный Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом

Средства, собранные им, будут направляться на покупку лекарств для больниц и помощь населению
Екатерина БЕЛЯКОВА
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Совещание состоялось в минувший вторник. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиСовещание состоялось в минувший вторник. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Во вторник, 31 марта, в правительстве Пензенской области состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева с руководителями крупнейших сельскохозяйственных, промышленных, дорожных и других крупных торговых компаний.

- Считаю, что сейчас нам необходимо оказать поддержку врачам и всем, кто оказался в сложной ситуации в связи с распространением инфекции, - отметил Иван Белозерцев. - Нужно найти варианты помогать продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости.

В ходе разговора участники совещания поддержали инициативу главы региона о создании Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом на базе Пензенского отделения «Союза женщин России». Руководитель организации Ольга Чистякова рассказала подробнее об инициативе и ее реализации.

- Перечислять средства могут любые организации, предприятия и просто неравнодушные граждане, - отметила Ольга Александровна. - Средства будут направлены на покупку лекарств для медицинских учреждений региона, средств индивидуальной защиты и оказание адресной помощи пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям. Информацию об использовании полученных денег мы будем публиковать на официальных страницах местного отделения «Союза женщин России» в социальных сетях.

Напоминаем вам, что по состоянию на 1 апреля 2020 года, в Пензенской области диагноз «коронавирус» подтвержден у 16 человек. Накануне в регионе был введен режим самоизоляции, согласно которому жители теперь могут покидать дома только для похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора или выгула домашних питомцев в радиусе ста метров от дома. Пожилые граждане могут обратиться за помощью к волонтерам и те доставят продукты, лекарства и все необходимое прямо к ним домой. Ситуация находиться под контролем оперативного штаба, возглавляемого губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

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