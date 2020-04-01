2020-04-01T16:52:53+03:00
Политика

В НАТО призвали сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусом

Постпред США отметила, что стороны должны помогать друг дугу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В НАТО призвали сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусомВ НАТО призвали сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред Соединённых Штатов при НАТО Кэй Бейли Хатчисон считает, что альянс и Россия должны помогать друг другу в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

«Сейчас время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения. Любая помощь, которую мы можем предоставить друг другу, мы должны предоставить. Если мы можем помогать друг другу, мы должны это делать», - сказала она.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг высказался в поддержку взаимопомощи России и НАТО и отметил, что каждая страна альянса «самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает».

Напомним, накануне в США вылетел самолет ВКС России с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Американские власти намерены задействовать присланное оборудование немедленно. Как сообщал сайт kp.ru, в стране почти исчерпали национальный запас защитных масок и халатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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