Март-2020 стал самым теплым за 13 лет в Москве

1 Апр 2020 2020-04-01T17:02:31+03:00

Погода в марте была больше похожа на апрель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте погоду в Центральной части России можно было сравнить с апрелем. Он удивил нас, как резкими перепадами температуры, так и коротким возвращением зимы

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В центральной части России минувший март стал одним из самых теплых, уступил лишь 2007 году, поделилась пресс-служба Гидрометцентра.

Отмечается, что средняя суточная температура воздуха в марте в столице оказалась на 5,9 градуса выше нормы. Однако в 2007 году температура оставляла отклонение 6,6 градуса.

В общем, погода в марте была больше похожа на апрель, отметили синоптики. 6 марта повторился максимум 1995 года. Абсолютные максимумы также наблюдались в общей сложности 6 раз.

Но вот последние дни месяца стали самыми холодными. Средняя температура 31 марта была на 4,2 градуса ниже нормы. За месяц осадков выпало около полутора месячной нормы.

Ранее kp.ru сообщал, что тепло, скорее всего, никак не влияет на распространение COVID-19. Апрель в Центральной России ожидается без аномалий: температура воздуха будет в пределах нормы или немного выше.

ИСТОЧНИК KP.RU