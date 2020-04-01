В Госдуме позитивно отнеслись к необходимости вести журнал здоровья на карантине

1 Апр 2020 2020-04-01T17:05:31+03:00

Следить за здоровье обяжут всех находящихся на карантине

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В Госдуме оценили необходимость вести журнал здоровья тем, кто находится на карантине. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что эта мера направлена на «на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других».

Вносить сведения о своем здоровье люди будут на портале Госуслуги».

- Да, это может не понравиться, потому что писать отчеты никто не хочет. Но в условиях, когда всем угрожает эта болезнь, приоритетом являются общие интересы, — заявил RT

Парламентарий уверен, что мера является «вынужденной, но необходимой».

О необходимости вести журнал здоровья заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Граждане должны самостоятельно вносить сведения, это поможет контролировать ситуацию в стране.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в государстве и введения режима домашней самоизоляции была частично приостановлена работа ЗАГСов. На совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции обеспечить условия для дистанционной регистрации браков.

ИСТОЧНИК KP.RU