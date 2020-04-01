2020-04-01T17:05:31+03:00
Общество

В Госдуме позитивно отнеслись к необходимости вести журнал здоровья на карантине

Следить за здоровье обяжут всех находящихся на карантине
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Россияне, находящиеся в карантине, должны будут вести журнал здоровьяРоссияне, находящиеся в карантине, должны будут вести журнал здоровьяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Госдуме оценили необходимость вести журнал здоровья тем, кто находится на карантине. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что эта мера направлена на «на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других».

Вносить сведения о своем здоровье люди будут на портале Госуслуги».

- Да, это может не понравиться, потому что писать отчеты никто не хочет. Но в условиях, когда всем угрожает эта болезнь, приоритетом являются общие интересы, — заявил RT

Парламентарий уверен, что мера является «вынужденной, но необходимой».

О необходимости вести журнал здоровья заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Граждане должны самостоятельно вносить сведения, это поможет контролировать ситуацию в стране.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в государстве и введения режима домашней самоизоляции была частично приостановлена работа ЗАГСов. На совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству юстиции обеспечить условия для дистанционной регистрации браков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД: за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться на родину
Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежа
В московском метро начали делать разметку для соблюдения дистанции
В Госдуме позитивно отнеслись к необходимости вести журнал здоровья на карантине
Март-2020 стал самым теплым за 13 лет в Москве
В НАТО призвали сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусом
Российские туристы, застрявшие в Таиланде: самолет могут отменить за полчаса до вылета
В Пензе создадут общественный Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом
Врач сказал, может ли передаваться половым путём коронавирус
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу поддельных лекарств в интернете
Названы 10 регионов России, где нет коронавируса
Врач рассказал об опасных проявлениях коронавируса у детей
Генпрокуратура примет «исчерпывающие меры», чтобы не допустить роста цен на продукты