В московском метро начали делать разметку для соблюдения дистанции

1 Апр 2020 2020-04-01T17:09:14+03:00

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В Москве начали наносить разметку в метрополитене, призывающую соблюдать социальную дистанцию.

Соответствующие наклейки разместили на платформах станций, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в своей социальной сети.

- Сегодня начали делать разметку с напоминанием о дистанции в 1,5 метра в метро, - сказано в сообщении, в котором также содержится видео с сотрудниками метрополитена, наносящими разметку на станции метро Комсомольская.

- Напоминаем: соблюдайте дистанцию и мойте руки, а лучше - останьтесь дома, - также призвали в заявлении сотрудники столичного департамента.

Ранее на сайте kp.ru сообщали, что в период самоизоляции, введённый в Москве, метро будет работать по своему обычному графику: 7 дней в неделю, с 5.30 до 1.00.

- Проездные билеты транспорта Москвы будут продлены на 5 дней. Очень просим обратить внимание, что продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля, - уточнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В московском метро наносят разметку для социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU