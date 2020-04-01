Эксперты рассказали, какое цифровое будущее ждет Россию после коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T18:33:05+03:00

По их словам, у людей может измениться отношение к их приватности

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Специалисты Экспертного института социальных исследований обсудили работу цифровых государственных систем. Они отметили, что в связи с коронавирусом люди впервые поняли, насколько важны онлайн-платформы.

Василий Буров, руководитель аналитического центра Лиги независимых экспертов в области ИТ, также отметил, что многие онлайн-ресурсы не справляются с нахлынувшим потоком пользователей.

По мнению, Бурова карантин может изменить отношение людей к их приватности.

- Во многих странах государство сейчас тестирует наступление на приватность людей. Мы можем это наблюдать уже сейчас в Москве. Вопрос остается в том, закрепится ли эта политика после ситуации с вирусом или нет. Скорее всего, это останется, но вопрос в объеме, - приводит его слова РИА Новости.

Член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Массух, в свою очередь, отметил, что коронавирус стал тестом для отечественных IT-платформ. Как выяснилось, многие из них не очень удобны в использвоании и не справляются с наплывом посетителей. Сейчас ведется работа по устранению неполадок в работе онлайн-сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU