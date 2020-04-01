РЖД временно отменит сбор за возврат неиспользованных билетов
Руководство РЖД приняло решение на фоне распространение коронавирусной инфекции временно отменить сбор за возврат неиспользованных билетов.
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом "РЖД" принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда», - говорится в сообщении РЖД.
Сбор не будут взимать за возврат билета на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок.
Желающие вернуть свой билет могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов.
Напомним, уже 19 марта РЖД позволил пассажирам сдать невозвратные билеты из-за коронавируса. Однако для этого нужно было предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU