РЖД временно отменит сбор за возврат неиспользованных билетов

1 Апр 2020 2020-04-01T19:54:40+03:00

Сбор не будут взимать за возврат билета на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно

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Руководство РЖД приняло решение на фоне распространение коронавирусной инфекции временно отменить сбор за возврат неиспользованных билетов.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом "РЖД" принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда», - говорится в сообщении РЖД.

Сбор не будут взимать за возврат билета на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Желающие вернуть свой билет могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов.

Напомним, уже 19 марта РЖД позволил пассажирам сдать невозвратные билеты из-за коронавируса. Однако для этого нужно было предъявить в кассе справку из медицинского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU