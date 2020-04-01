RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом
Телеканал RT открыл продажу футболок, которые призваны поддержать моральный дух тех, кто заболел коронавирусом и врачей, который борются с вирусом.
Белые хлопковые футболки уже доступны для заказа. Все средства с их продажи обещают направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации.
Деньги с продажи будут направлены на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за коронавируса
- Вот такие футболки мы выпустили, чтобы поддержать моральный дух врачей и пациентов….Деньги наш проект «Дальше действовать будем мы» потратит на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Обойдется футболка в 1190 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
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