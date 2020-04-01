RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T19:58:40+03:00

RT начал продавать футболки в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом

Деньги с продажи будут направлены на помощь людям, которые оказались в трудной ситуации из-за болезни

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Телеканал RT открыл продажу футболок, которые призваны поддержать моральный дух тех, кто заболел коронавирусом и врачей, который борются с вирусом.

Белые хлопковые футболки уже доступны для заказа. Все средства с их продажи обещают направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Деньги с продажи будут направлены на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за коронавируса

- Вот такие футболки мы выпустили, чтобы поддержать моральный дух врачей и пациентов….Деньги наш проект «Дальше действовать будем мы» потратит на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Обойдется футболка в 1190 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU