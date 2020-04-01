Ученые назвали самый явный симптом коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T20:33:55+03:00

Специалисты советуют самоизолироваться на семь дней при потере обоняния и вкуса

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Потеря обоняния и вкуса является ключевым симптом коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне.

По их данным, только у 18% зараженных не было проблем с обонянием.

«В сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность заболевания COVID-19 в три раза выше, и поэтому им следует самоизолироваться в течение семи дней, чтобы уменьшить распространение заболевания», - заявил профессор Тим Спектор.

Кроме того, ученые подготовили специальную математическую модель, которая позволяет определить, по какой комбинации признаков можно легче спрогнозировать, болен ли человек. Среди таких симптомов - потеря обоняния и вкуса, постоянный кашель, высокая температура, слабость, а также боли в животе, диарея и потеря аппетита.

Напомним, ранее китайские учёные выявили изменения клинических симптомов коронавируса COVID-19 из-за мутаций вируса, который уже передаётся в третьем и четвёртом поколениях.

ИСТОЧНИК KP.RU