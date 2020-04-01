Коронавирус в США: число заболевших превысило 200 тыс.

1 Апр 2020 2020-04-01T21:57:49+03:00

В стране от коронавируса погибло более 4 тыс. человек

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По последним данным, общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в США превысило 200 тысяч.

По информации представленной телекомпанией CNN, с начала вспышки заболевания жертвами инфекции в Штатах стали уже 4 454 человека. Всего в стране зафиксировано 202 336 случаев.

Напомним, буквально за сутки, 27 марта, Соединённые Штаты обогнали Италию и Китай по количеству заболевших коронавирусом и стали лидером по этому показателю. Как сообщал сайт kp.ru, шокируют масштабы смертности от COVID-19 в Штате Нью-Йорк, где находится треть всех заболевших и скончавшихся от 163000 и 3000 чел., соответственно.

Накануне поступило сообщение о том, что Соединенные Штаты почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва и Вашингтону приходится просить помощь у других стран. Россия отправила американцам помощь в виде самолета ВКС с медицинским оборудованием и масками.

ИСТОЧНИК KP.RU